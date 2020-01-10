شكرا لقرائتكم نادال يعوض هزيمته ويقود إسبانيا للتأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال توازنه سريعا بعد الهزيمة في مباراة الفردي وقاد الفريق الإسباني للتأهل إلى الدور قبل النهائي في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، المقامة في أستراليا، عبر مباراة الزوجي في مواجهة دور الثمانية أمام الفريق البلجيكي.

وكانت إسبانيا قد تقدمت على بلجيكا 1 - صفر إثر فوز روبرتو باوتيستا-أجوت على كيمر كوبيجانس 6 / 1 و6 / 4 في مباراة الفردي الأولى، ثم أنعش ديفيد غوفين المصنف 11 على العالم، آمال الفريق البلجيكي بفوزه على نادال المصنف الأول على العالم 6 / 4 و7 / 6 في مباراة الفردي الثانية بين الفريقين، ليتأجل الحسم لمباراة الزوجي.

وفي مباراة الزوجي تغلب الثنائي رافاييل نادال وبابلو كارينو بوستا على الثنائي ساندر جيل وجوردان فليجن 6 / 7 (7 / 9) و7 / 5 و10 / 7 ، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإسباني 2 / 1 وتأهله للقاء نظيره الأسترالي في الدور قبل النهائي.

وفي وقت سابق اليوم، حسم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، تأهل بلاده إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على الكندي دينيس شابوفالوف 4 / 6 و6 / 1 و7 / 6 .

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وحقق ديوكوفيتش الفوز على منافسه الكندي في مباراة الفردي الثانية بمواجهة الفريقين في دور الثمانية، وذلك بعدما انتهت مباراة الفردي الأولى بفوز الصربي دوسان لاجوفيتش على فيليكس أوجير أليازيمي 6 / 4 و6 / 2 في وقت سابق.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة أمام شابوفالوف، 20 عاما:"كانت مباراة مذهلة. واحدة من أكثر المباريات الندية في سجل مواجهاتي مع شابوفالوف. كانت مباراة متكافئة للغاية. لقد لعب بشكل رائع وبتنافسية عالية وأدى ضربات الإرسال بشكل هائل. لقد تنافسنا مع بعضنا البعض حتى النقطة الأخيرة."

وحقق ديوكوفيتش بذلك الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في البطولة الحالية، وسيحمل أمال الفريق الصربي في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي نظيره الروسي الذي يضم دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف.

وبعد أن حسم ديوكوفيتش، الحائز على 16 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، التأهل، أكد الفريق الصربي تفوقه من خلال مباراة الزوجي، حيث تغلب الثنائي نيكولا تشاتشيتش وفيكتور ترويتشكي على الثنائي بيتر بولانسكي وعادل شمس الدين 6 / 3 و6 / 2.