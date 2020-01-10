شكرا لقرائتكم سولشاير لا يستبعد مشاركة ماغواير أمام نوريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، إن المدافع هاري ماغواير ربما يعود للمشاركة عبر المباراة المقررة أمام نوريتش سيتي يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وكان سولشاير قد صرح قبل أيام بأن ماغواير سيغيب عن مباراة نورويتش سيتي بسبب إصابة في أعلى الفخذ، لكن المدافع الإنجليزي تعافى بشكل اسرع مما كان متوقعا.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحافيين: "لديه فرصة للمشاركة غدا. كان شيئا بسيطا. وسنرى ما سيقدمه في التدريبات اليوم".