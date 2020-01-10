شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الفيفا فى القاهرة 12 يناير لتدريب الحكام على تقنية الـVar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل من أجل تدريب الحكام على استخدام تقنية حكم الفيديو var والتى سيتم العمل بها مع بداية الدور الثاني للدوري فى فبراير المقبل.

تابع فضل لـ " الخليج 365 " من المقرر أن يقوم مندوب الفيفا بتدريب 52 حكم على استخدام تقنية الفيديو لمدة 28 يوما .

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم استلام المعدات الخاصة بتقنية الـvar بعد إنهاء الإفراج الجمركي عنها من مطار القاهرة مساء أمس الخميس .

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أضاف فضل تقنية الـvar var ستساعد الحكام فى الدوري المصري على إنهاء العديد من الازمات و الإنتقادات التى كانت توجه لهم و الأخطاء التى كانت تشهدها بعض المباريات بدون قصد ، وسيكون تطبيق التقنية إضافة للكرة المصرية كأول دولة تطبق نظام الفار فى الكرة الأفريقية و أن تطبيق تقنية " VAR" خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى أمر نهائى، وأنهم ينتظرون موافقة وزارة الشباب و الرياضة والجهات المعنية فقط عقب الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لمدة 3 سنوات ونصف.

وأوضح محمد فضل أن تدريب الحكام على التعامل مع تقنية " VAR" سيتم بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.