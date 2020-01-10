شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن سر الإصابات المتتالية في الأهلي وجاهزية مروان لمباراة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أن فريقه جاهز لتلك لمواجهة بلاتنيوم خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير فني وهو ما يضعه فى حسابات جيدا قبل مواجهة الغد .

وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، غدًا السبت، أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، موضحًا أن هناك عددًا من اللاعبين حصل على فرصته في اللعب بعد هذه الإصابات.

وقال فايلر إن الأهلي استعد جيدًا لتلك المباراة، رغم طول الرحلة من القاهرة إلى بولاوايو، حيث إن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال المدير الفني للأهلي إن الأجواء في إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة، لكن الأهلي يمتلك خبرات قادرة على تخطي الصعاب. وأكد فايلر جاهزية مروان محسن للمباراة بعد شعوره ببعض الآلام في القدم.

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وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت ولاية بولاوايو التي تحتضن مباراة الفريق مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري حيث تدرب الفريق مرتين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

يلتقى فريق الكرة بالاهلى مع بلاتنيوم فى الثالثة من عصر غدا السبت فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا حيث يدخل اللقاء ورصيده 6 نقاط من الفوز على الهلال السودانى فى الجولة الثانية وعلى بلاتنيوم فى الجولة الثالثة وخسر فى الجولة الاولي امام النجم الساحلى بينما يدخل بلاتنيوم اللقاء بدون رصيد بعد خسارته اللقاءات الثلاثة فى المجموعة