مورينيو: يمكننا الفوز على ليفربول

الجمعة 10 يناير 2020

لفت المدرب جوزيه ​مورينيو​ إلى أن شخصين فقط يتوقعان أن يفوز ​توتنهام​ على ​ليفربول​، هو ورئيس قسم اتصالات النادي.



وقال مورينيو: "عندما كنت أعمل معكم في سكاي سبورتس، أخبرتكم أن ليفربول سيكون بطلًا، وكان هذا قبل ثلاثة أشهر. بالنسبة لي، فإن الموقف الذي يواجهونه ليس مفاجئًا، فهم أفضل فريق في منافستنا".

وأضاف: "إنه تحد كبير ونحن نفضل اللعب ضدهم مع كل الأشخاص المتاحين، لكن هذا هو ما عليه. في هذه القاعة، ربما شخصان فقط يعتقدان أنه بإمكاننا الفوز على ليفربول".