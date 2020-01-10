لامبارد: بوليسيتش سيغيب لعدة أسابيع

الجمعة 10 يناير 2020

أكد ​فرانك لامبارد​ مدرب ​تشيلسي​ أن اللاعب كريستيان ​بوليسيتش​ تعرض لإصابة في الأوتار، وبالتالي سيغيب عن مواجهات الفريق لأسابيع قليلة.

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وقال لامبارد: "بوليسيتش غائب، وسيغيب لعدة أسابيع. لديه إصابة في الأوتار. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة لنا وسنرى ما إذا كان بإمكانه التعافي سريعا. قبل عيد الميلاد، أبلغ أنه يشعر بالتعب لذلك خرج من الفريق وكنت قلقًا من إصابة".

وأضاف: "إنه لاعب موهوب للغاية، حيث يمكن أن يحدث فارقا".

كلام لامبارد جاء قبل لقاء تشيلسي مع بيرنلي في الجولة 22 من ​الدوري الإنكليزي​.