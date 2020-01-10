- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: بوليسيتش سيغيب لعدة أسابيع والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يناير 2020
أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن اللاعب كريستيان بوليسيتش تعرض لإصابة في الأوتار، وبالتالي سيغيب عن مواجهات الفريق لأسابيع قليلة.
وقال لامبارد: "بوليسيتش غائب، وسيغيب لعدة أسابيع. لديه إصابة في الأوتار. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة لنا وسنرى ما إذا كان بإمكانه التعافي سريعا. قبل عيد الميلاد، أبلغ أنه يشعر بالتعب لذلك خرج من الفريق وكنت قلقًا من إصابة".
وأضاف: "إنه لاعب موهوب للغاية، حيث يمكن أن يحدث فارقا".
كلام لامبارد جاء قبل لقاء تشيلسي مع بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنكليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد: بوليسيتش سيغيب لعدة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.