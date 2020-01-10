الامارات | بالفيديو.. تريزيغيه: رياض محرز فخر العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تريزيغيه: رياض محرز فخر العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد لاعب أستون فيلا، المصري محمود تريزيغيه، باللاعب الجزائري رياض محرز، قبل مواجهة اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل والتي ستجمع أستون فيلا مع مانشستر سيتي، وذلك في لقاء للاعب نشر في الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا الناطق باللغة العربية على موقع التواصل الإجتماعي

تويتر.

وكان اللاعب المصري قد انتقل إلي الدوري الإنجليزي ونادي أستون فيلا مع بداية الموسم الحالي ويقدم مباريات جيدة مع فريقه، وقال تريزيغيه في لقائه عن النجم الجزائري رياض محرز: “"هو لاعب كبير وفخر للعرب كلهم، وأنا سعيد بمواجهته في المباراة المقبلة".

ويلتقي أستون فيلا الذي يحتل المركز 17 أمام السيتي 3 الترتيب في مباراة صعبة على الفريقين.