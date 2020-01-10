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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: يمكننا الفوز على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
لفت المدرب جوزيه مورينيو إلى أن شخصين فقط يتوقعان أن يفوز توتنهام على ليفربول، هو ورئيس قسم اتصالات النادي.
وقال مورينيو: "عندما كنت أعمل معكم في سكاي سبورتس، أخبرتكم أن ليفربول سيكون بطلًا، وكان هذا قبل ثلاثة أشهر. بالنسبة لي، فإن الموقف الذي يواجهونه ليس مفاجئًا، فهم أفضل فريق في منافستنا".
وأضاف: "إنه تحد كبير ونحن نفضل اللعب ضدهم مع كل الأشخاص المتاحين، لكن هذا هو ما عليه. في هذه القاعة، ربما شخصان فقط يعتقدان أنه بإمكاننا الفوز على ليفربول".
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