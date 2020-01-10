شكرا لقرائتكم سعد سمير يرد على جاريدو : "قعدت أجرى ياعم لحد من اتعورت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والذى يقوم بتدريب النجم الساحلى التونسى حاليا،في حوار خاص مع سعد سمير مدافع الفريق الأحمر عبر انستجرام ، وذلك بعدما نشر صورة مع الطبيب المعالج له من ألمانيا، وعلق عليها قائلا "شكرا بروفيسور Walther .. عائد إلى مصر".

وعلق جاريدو على لاعب النادي الأهلي بـ "الفرانكو أراب، يلا سعد أجرى .. أتمنى لك الشفاء العاجل"، فقام سعد بالرد على مدربه السابق بتلقائيته المعروفة وخفة دمه بنفس اللغة :"مانا قعدت أجرى ياعم جاريدو لحد ما اتعورت .. شكرا يا كابتن وحشتنى جدا".



سعد سمير

كان سعد سمير أصيب في مباراة الأهلى أمام بلاتنيوم ستارز في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، في وتر اكيليس.

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وحدد سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى اليوم الجمعة موعداً للعودة للقاهرة قادماً من ألمانيا،

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.