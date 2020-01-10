شكرا لقرائتكم شريف إكرامى: الاهلى لايعرف إلا الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، أن الأهلي يبحث دائمًا عن الفوز بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة، سواء على أرضه أو خارجها.

وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر إقامتها غدًا السبت، إن هذه الأمور لم تعد تفرق كثيرًا في حسم نتائج المباريات، باستثناء الأجواء المحيطة التي قد تساعد في حالة إقامة المباراة على ملعبك.

وقال شريف إكرامي إنه يعاني من إجهاد في السمانة خلال الفترة الأخيرة، وهو السبب في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات، وسوف يعود للمشاركة عقب عودة الفريق إلى القاهرة. Advertisements

وأكد حارس مرمى الأهلي أن اللاعبين يملكون خبرات كبيرة ويعرفون كيفية مواجهة الظروف، خاصة في المباريات الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر غدا السبت في بولاوايو، ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا حيث يدخل اللقاء ورصيده 6 نقاط من الفوز على الهلال السودانى فى الجولة الثانية وعلى بلاتنيوم فى الجولة الثالثة وخسر فى الجولة الاولي امام النجم الساحلى بينما يدخل بلاتنيوم اللقاء بدون رصيد بعد خسارته اللقاءات الثلاثة فى المجموعة