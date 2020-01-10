شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى: أحمد أيمن تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أحمد أيمن ظهير الفريق تعرض لتمزق خفيف فى العضلة الخلفية، وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة بيراميدز بالجولة الماضية.
وأضاف عبد العزيز: ”اللاعب بدأ فى الحصول على حقن البلازما وفترة غيابه تقدر بنحو أسبوع قبل العودة للتدريبات الجماعية”.
وأتم طبيب الفريق: ”لاعب المنتخب الاوليمبى سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ، سعيا لتجهيزه للقاء الإياب أمام الاتحاد السكندرى فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.
ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.
وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".
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