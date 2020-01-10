شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز يعقد محاضرة فيديو قبل مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه عرض خلالها بعض اللقطات المسجلة من مباريات المصرى البورسعيدي السابق، فى إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل فى الكونفدرالية الأفريقية ، ويرغب تشاتشيتش فى الوقوف علي نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى من أجل استغلال بعض الثغرات مع ايقاف عناصر الخطورة لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر المجموعة.

وكانت إدارة نادى بيراميدز أرسلت 25 دعوة لنظيرتها فى المصرى البورسعيدى تمهيداً لمباراة الفريقين معاً والمقررإقامتها فى السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد 30 يونيو بالقاهرة ، وينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم، الجمعة، فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه فريق بيراميدز.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

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ايهاب جلال المدير الفنى للفريق أعلن قائمة لاعبيه المنتظمين فى المعسكر والتى تضم 21 لاعبًا، من بينهم الثنائى غير المقيد أفريقيا محمد جابر والايفوارى شيخ موكورو، واللذين يتم تجهيزهما لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدورى والكونفيدرالية، وإلى جوار جابر وموكورو جاءت القائمة على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته.

فى خط الظهر : أحمد شوشة، محمود حمد، عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقى، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدى.

فى خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، حسن على، اسلام عطية، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، أحمد ياسر، مفتاح طقطق.

فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.