مؤتمر صحفى لمدرب بيراميدز غدا للحديث عن مباراة المصري

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جدة - عمرو شويل يعقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مؤتمرا صحفيا غداً السبت من أجل الحديث عن مباراة المصري المقرر لها الأحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الساعة الثالثة والنصف عصر السبت بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي الذي يستضيف المباراة، بحضور وسائل الإعلام، وسيكون مران بيراميدز الختامي على ملعب الدفاع الجوي الرئيسي في الساعة الرابعة عصرا وسيكون مسموحا لوسائل الإعلام حضور ١٥ دقيقة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف. وعقد أنتى تشاتشيتش بنادى بيراميدز محاضرة بالفيديو مع لاعبى فريقه عرض خلالها بعض اللقطات المسجلة من مباريات المصرى البورسعيدى السابق، فى إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة فى الكونفدرالية الأفريقية، ويرغب تشاتشيتش فى الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى من أجل استغلال بعض الثغرات مع ايقاف عناصر الخطورة لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر المجموعة. Advertisements كما يعقد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري مؤتمرا صحفيا بذات القاعة الساعة الخامسة والنصف مساء، على أن يكون مران المصري الأخير عند دقات الساعة السادسة وهو نفس موعد اللقاء يوم الأحد، وسيكون مسموحا للإعلام كذلك بحضور ١٥ دقيقة طبقا للوائح، وسيتم خلال المؤتمر الصحفي للمدرب أنتي تشاتشيتش توزيع الدعوات الخاصة بجميع وسائل الإعلام لحضور المباراة من جانب نادي بيراميدز صاحب الملعب ومنظم اللقاء. ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

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