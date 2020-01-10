3 عوامل تؤشر باستمرار كاسونجو فى الزمالك

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو الزمالك، حسم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهى إعارته للوداد المغربى رغم استلام بطاقته الدولية فى الساعات الماضية من الاتحاد المغربى لكرة القدم، بعد التصريحات التى أدلى بها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الساعات الأخيرة بتفضيله قيد اللاعب الكونغولى فى المقعد المُتبقى بالقائمة البيضاء، ويحدد تلك المسألة 3 عوامل نستعرضها فى التقرير التالى.

استهداف ضم مهاجم محلى لحل أزمة الأجانب

وفى ظل أزمة اكتمال قائمة الأجانب بالزمالك ورغبة الفرنسى كارتيرون فى دعم مركز رأس الحربة بالفريق، دخل حسام حسن مهاجم سموحة والمنتخب الوطنى دائرة الترشيحات مُجدداً للانضمام إلى الفريق الأبيض فى صفقة تبادلية مع النادى السكندرى ولكن مازال الأمر مجرد ترشيحات داخل قلعة ميت عقبة ولم ترتقى إلى الدخول فى مفاوضات رسمية مع ناديه حتى الآن والذى أعلن رئيسه فرج عامر مؤخراً، رفضه رحيله واستمراره مع الفريق السكندرى حتى نهاية الموسم.

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قيمة الصفقة المنتظرة تحدد موقف "كاسونجو"

كما تأتى القيمة المالية لصفقة المهاجم المُحلى أيضًا من العوامل التى سيحدد على أساسها مسؤولو الأبيض، موقف اللاعب الكونغولى من القيد من عدمه، خاصة إنه فى حالة مبالغة الأندية فى طلباتها المالية بشأن المهاجم المحلى المنتظر أن يضمه الزمالك والذى يأتى على رأس المُرشحين لذلك لاعب سموحة، سيقوم مسؤولى النادى الأبيض فى ذلك الوقت بالاتجاه إلى حل أزمة قائمة الأجانب وقيد اللاعب الكونغولى وهو ما ستحسمه الفترة الجارية بشكل نهائى بعد رفض مسؤولى الزمالك التعجل فى مسألة قيد كاسونجو ضمن صفوف الفريق.