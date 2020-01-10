شكرا لقرائتكم التعاون يتعاقد مع فيصل درويش وسلطان مندش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي التعاون يوم الجمعة عقد صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق، استعداداً للدور الثاني من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأكد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، التعاقد مع سلطان مندش، لاعب أهلي جدة، بنظام الإعارة لنهاية الموسم، ومع فيصل درويش، لاعب الوحدة لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم،. ويحتل التعاون حاليا المركز السابع برصيد 22 نقطة، ويستعد لمواجهة الفتح في وقت لاحق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يتعاقد مع فيصل درويش وسلطان مندش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.