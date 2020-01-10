شكرا لقرائتكم الإمارات تتعادل سلبياً مع فيتنام في كأس آسيا تحت 23 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب الإمارات مع فيتنام يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل مشواره في البطولة.

وتقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع كوريا الشمالية، والأردن مع فيتنام.

وسيطر منتخب الإمارات على الكرة في بداية المباراة، وسط إغلاق دفاعي من لاعبي فيتنام، حيث غابت الفرص الفعلية أمام المرمى. وجاءت الفرصة الأولى لصالح الإمارات في الدقيقة 22 عندما تابع جاسم يعقوب البلوشي الكرة المرتدة من مدافع فيتنام داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة لكن محاولته ذهبت فوق العارضة. ورد منتخب فيتنام في الدقيقة 29 عندما لعبت ركلة ركنية وصلت على القائم البعيد إلى هيون تان سينه لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة لتذهب إلى ركلة مرمى.

وأهدر المنتخب الإماراتي في الدقيقة 39 عندما تابع علي صالح تمريرة خليفة الحمادي الساقطة خلف المدافعين في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ولكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

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وبعدها بدقيقة عاد صالح لتهديد مرمى فيتنام عندما داخل منطقة الجزاء وراوغ ثلاثة مدافعين قبل أن يهيئ الكرة على باب المرمى أمام زايد العامري الذي لم يسيطر عليها، وحاول سعيد سويدان متابعة الكرة لكن الحارس بوي تين دونغ سبقه في السيطرة عليها. ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل السلبي.

وواصل منتخب الإمارات الضغط في بداية الشوط الثاني، وكان قريبا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 51 عندما احتسبت ركلة جزاء لمصلحته لكن الحكم ألغاها بعد الرجوع لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، واستبدلت بضربة حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء سددها علي صالح متقنة خلف الحائط الدفاعي ولكن الحارس الفيتنامي بوي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وبدأ أداء منتخب فيتنام يتحسن تدريجياً، وسنحت له فرصة في الدقيقة 64 عندما نفذ نجوين هوانج دوك ركلة ركنية ارتقى لها نجوين ثانه تشونج ولعب ضربة رأس لكنها مرت خارج الخشبات الثلاث. وفي الدقيقة 79 أهدر منتخب فيتنام فرصة تسجيل الهدف الأول عندما أرسل بوي هوانج فيت تمريرة عرضية من الجناح الأيسر وصلت أمام نجوين تين لينه ليسدد كرة قوية ارتدت من المدافع الإماراتي خليفة الحمادي.

ورد منتخب الإمارات في الدقيقة 85 عبر تسديدة يحيى نادر التي تصدى لها حارس فيتنام ببراعة. وجاءت أخطر فرص منتخب فيتنام في الدقيقة 86 عندما تابع نجوين تينه لينه الكرة المرتدة من الدفاع الإماراتي إثر محاولة نجوين كوانج هاي، ليسدد كرة تألق الحارس محمد الشامسي في التصدي لها.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.