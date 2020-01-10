شكرا لقرائتكم توتنهام يعلن غياب كين حتى أبريل المقبل للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين عن الملاعب حتى أبريل المقبل، بعد كشف فريقه توتنهام يوم الخميس عن حاجته لجراحة لإصلاح تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه اليسرى.

وتعرض المهاجم كين لإصابته عندما كان يحاول التسديد خلال خسارة فريق شمال لندن ضد ساوثهامبتون يوم رأس السنة في الدوري المحلي.

وقال توتنهام في بيان "بعد تقييم مستمر من طاقمنا الطبي على مدى الأسبوع الماضي، نؤكد أن هاري كين سيخضع لجراحة لإصلاح تمزق في وتر العضلات الخلفية لفخذه اليسرى، قرار إجراء الجراحة لا يتوقع أن يؤثر على الإطار الزمني لفترة غياب قائد منتخب إنجلترا، مع توقع عودته إلى التمارين في أبريل"، أي قبل شهرين من كأس أوروبا 2020.