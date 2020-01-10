موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف بلاتينيوم الزمبابوي، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السبلام.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، منتشيا بفوزه الكبير في الجولة الماضية من الدوري المصري، على نادي مصر 3-1.

ويتساوى الأهلي مع الهلال السوداني والنجم الساحلي بـ6 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.

الغيابات والتشكيل

ويعاني الأهلي من غياب كلًا من رمضان صبحي وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وحمدي فتحي، ومحمد محمود، وسعد سمير للإصابة.

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ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي

ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - أجاي

مروان محسن (أزارو)

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1.