خروج موغوروتسا من نصف نهائي دورة شينزين

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ودّعت الإسبانية غاربيني موغوروتسا من الدور نصف النهائي في دورة شينزين الصينية لكرة المضرب، بعد خسارتها الجمعة أمام الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا الرابعة والثلاثين عالميا 4-6 و3-6.

وكانت المصنفة اولى عالميا سابقا تخوض أول نصف نهائي لها منذ نيسان/أبريل 2019.

لكن اللاعبة التي تراجعت الى المركز 35 عالميا وتحاول استعاد مستوياتها السابقة، خسرت في 77 دقيقة امام اللاعبة صاحبة الضربات اليمينية القوية.

وتأمل موغوروتسا (26 عاما) في أن تواصل زحفها حتى الفوز بلقبها الاحترافي الثامن، من أجل الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 20 الحالي، حيث تسعى الى احراز لقبها الكبير الثالث بعد رولان غاروس الفرنسية عام 2016 وويمبلدون الإنكليزية عام 2017.

وتلاقي الروسية في النهائي الكازخستانية الشابة ايلينا ريباكينا (20 عاما) المصنفة سابعة والفائزة على التشيكية كريستينا بليشكوفا 6-2 و7-5.