أوساكا تعاني قبل بلوغ نصف نهائي دورة بريزبين

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احتاجت اليابانية ناومي اوساكا إلى ساعتين لتخطي الهولندية كيكي برتنز 6-3 و3-6 و6-3 الجمعة وبلوغ نصف نهائي دورة بريزبين الاسترالية في كرة المضرب.

وتراجع اداء اوساكا بعد المجموعة الاولى، لكن المصنفة رابعة عالميا صمدت على ملعب "بات رافتر ارينا"، حيث تحاول استعادة المستوى الذي أهلها التتويج في بطولة الولايات المتحدة 2018 ثم استراليا 2019.

وتلتقي اوساكا (22 عاما) في الدور المقبل لاحدى دورات البرميير الفائزة بين التشيكية كارولينا بليشكوفا والاميركية اليسون ريسك.

وكان مسار التشيكية بترا كفيتوفا اسهل بتغلبها على الاميركية المتأهلة من التصفيات جنيفر برايدي 6-4 و6-2.

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وكانت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين (2011 و2014) والتي احرزت اول القابها في بريزبين عام 2011، في افضل حالاتها ضد برايدي التي اقصت الروسية ماريا شارابوفا والنجمة الاسترالية اشلي بارتي متصدرة ترتيب رابطة اللاعبات المحترفات في اول دورين.

قالت كفيتوفا "لم ارسل جيدا في المباراة الاولى، لكن بعدها تسحن الامر، وهذا ما ساعدني اليوم".

وتلاقي كفيتوفا في نصف النهائي الاميركية ماديسون كيز الفائزة على مواطنتها دانيال كولنز 6-4 و6-1.