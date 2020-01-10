ديوكوفيتش يقود صربيا إلى نصف نهائي كأس المحترفين









اسماء السيد - قلب نوفاك ديوكوفيتش تأخره بمجموعة إلى فوز على الشاب دنيس شابوفالوف 4-6 و6-1 و7-6 (7-4)، ليقود صربيا الى تخطي كندا الجمعة في سيدني وبلوغ نصف نهائي النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب.

وعانى المصنف ثانيا عالميا من الرطوبة في سيدني وخسر مجموعته الاولى في البطولة قبل التفوق على اللاعب البالغ 20 عاما والمصنف 14 عالميا.

قال ديوكوفيتش المرهق "هذه أقرب مباراة تواجهت فيها مع دنيس. كانت متقاربة جدا لدرجة كادت تنتهي بشكل معاكس تماما".

تابع "قدم مستوى رائعا، واريد التصفيق له بشدة". وكان ديوكوفيتش التقى شابوفالوف اربع مرات الموسم الماضي وفاز فيها كلها دون عناء.

لكن اللاعب الشاب يتطور بسرعة، وقد اطاح لاعبين بين العشرة الاوائل في البطولة الحالية هما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والالماني الكسندر زفيريف.

وخلافا لديوكوفيتش، حقق زميله دوشان لايوفيتش فوزا سهلا في وقت سابق على فيليكس أوجيه-الياسيم المصنف 21 عالميا 6-4 و6-2، امام جمهور صربي كبير في ملعب "كن روزوال ارينا".

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وقال لايوفيتش (29 عاما) المصنف 34 عالميا والذي احرز العام الماضي لقبه الاول في دورة اوماغ "ساعدني الكثير من الصربيين هنا للاسترخاء والحصول على طاقة تساعدني للعب بهذه الطريقة. كانت كل الامور جيدة معي اليوم، وشعرت بالارتياح على ارض الملعب".

وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان فيكتور ترويتسكي ونيكولا تشاتشيتش على بيتر بولانسكي وعادل شمس الدين 6-3 و6-2.

وتلتقي صربيا في نصف النهائي روسيا مع نجميها دانييل ميدفيديف الخامس عالميا وكارن خاتشانوف (17) اللذين لم يهزما بعد.

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب استراليا مع نجمها نيك كيريوس مع الفائز بين اسبانيا ونجمها رافايل نادال وبلجيكا في وقت لاحق الجمعة.

وتقدمت اسبانيا 1-صفر بعد فوز روبرتو باوتيستا اغوت على كيمر كوبيانز 6-1 و6-4، ويلتقي في وقت لاحق نادال مع دافيد غوفان.