وائل رياض يسخر من شياكة جيله مع إينو وحازم إمام وأسامة حسنى وأوسة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر وائل رياض لاعب الأهلى السابق ومدرب المنتخب الأوليبمى الحالي من "الموضة" وشياكة جيله وزملاءه من اللاعبين، حينما كان يلعب في النادى الأهلى.

وائل رياض تربطه علاقة قوية بعدد كبير من لاعبى جيله، حيث نشر صورة عبر حسابه على انستجرام تجمعه بكل من أسامة حسنى ومعتز اينو لاعبا الأهلى السابقين، وحازم امام، ومحمد عبد المنصف لاعبا الزمالك السابقين.



وائل رياض

وعلق وائل رياض على الصورة "Old is not gold يا زومة يا ملك الشياكة .. بس نفسي أعرف نوع الجزمة اللى انت لابسها دى إيه .. وطبعاً مش هتكلم علي شياكة أوسة وإينو والشيخ أسامة .. حاجة عاااااار والله".

يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى تعقد اجتماعا مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عقب عودة الأخير من السعودية حيث يؤدى مناسك العمرة حاليا، ويناقش اتحاد الكرة مع غريب برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وأبرزها حسم ودية شهر مارس المقبل حيث تلقى اتحاد الكرة عدة عروض من اليابان ورومانيا وكوريا الجنوبية.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا مع شوقى غريب مؤخرا، وسلّم الأخير تصوره الخاص لبرنامج الإعداد للبطولة المرتقبة ويعكف اتحاد الكرة حاليا على مناقشة التصور قبل الاجتماع المقبل مع غريب بعد عودته من العمرة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط الفيفا على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.