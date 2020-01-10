حاوى الزمالك: لن يُعيد "ساسى" إلا نفسه.. وأفُضل ضم ظهير أيمن للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك فى عصره الذهبى والمُلقب بالحاوى، إن أداء التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض فى الموسم الحالى لا يضاهى ما قدمه فى الموسم الأول له مع الفريق، قائلاً:"فرجانى ساسى يجب أن يجلس مع نفسه حتى يعود كما كان ويشوف كان بيعمل إيه ويعمله.. هكذا يعود اللاعب المهارى لحالته ولن يعيده إلا نفسه".
تابع نجم نادى الزمالك السابق فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إنه يُفضل ضم الزمالك لظهير أيمن فى المُقعد المتبقى للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالى، وذلك فى المقعد المتبقى للأبيض فى قائمته المحلية والإفريقية.
وأكد كارتيرن على أهمية مباراة زيسكو الزامبي مضيفا أن البطولة مهمة جدا للأبيض الذى يبحث التتويج بالبطولة، وشدد في المؤتمر الصحفي أنه يأخذ المباراة بجدية وأضاف كارتيرون أنه سيلعب لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وأشار إلى أن من خبرته في البطولة الأفريقية فهو يحترم جميع المنافسين، ويرفض الحديث عن الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي إلا بعد المباراة.
وقال كارتيرون:" الأهلي والزمالك يعانيان من ضغط المباريات بسبب المشاركة الافريقية واللعب في الدوري مما يستهلك اللاعبين بدنيا، وهذا الأمر يتواجد في مصر فقط"، أضاف المدير الفني أن الفوز في أخر مباراتين في الدوري أمام أسوان و طنطا خلق منافسة بين اللاعبين وجعل هناك حيوية في الفريق بين اللاعبين للمنافسة على اللعب في المباريات وأعلن المدير الفني عن جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المقبلة أمام زيسكو، وأكد أن التونسي فرجاني ساسي جاهز للمباراة، كما أن حازم إمام جاهز أيضا للقاء اليوم أمام بطل زامبيا.
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