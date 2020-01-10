شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد زيسكو.. إفطار قبل صلاة الجمعة.. ومُحاضرة لـ"كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، تناول لاعبى الفريق لوجبة الإفطار فى الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة، قبل أداء الصلاة، ضمن برنامج الفريق التحضيرى لمواجهة زيسكو الزامبى، فى اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، فى الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

كما يعقد كارتيرون مُحاضرة فى السادسة من مساء اليوم، لإخطار اللاعبين بالتعليمات النهائية قبل التحرك لملعب المباراة مع التأكيد حول التشكيل الرسمى المنتظر أن يتكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.