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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 10 يناير 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى هرارى ويؤكد ثقته فى الفوز على بلاتنيوم، والمصرى ينتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادًا لمباراة بيراميدز بالكونفدرالية.

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى هرارى ويؤكد ثقته فى الفوز على بلاتنيوم

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدا، السبت، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأجرى محمود الخطيب اتصالاً هاتفياً مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى، اطمأن خلاله على جميع أعضاء البعثة وظروف الإقامة والإعاشة والتدريب.

المصرى ينتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادًا لمباراة بيراميدز بالكونفدرالية

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم، الجمعة، فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه فريق بيراميدز والمقرر إقامتها فى السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد 30 يونيو بالقاهرة.

اتحاد الكرة يرد على تفويضات العمومية الطارئة اعتراضا على اللائحة الجديدة

تعجب مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من تحركات بعض الأندية لجمع تفويضات تمهيدا لعقد جمعية عمومية طارئة اعتراضا على اللائحة الجديدة والمطالبة ببطلانها.

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وادى دجلة يجدد الثقة في تاكيس جونيس بعد ثلاثية سموحة

قرر مجلس إدارة نادى وادى دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي، تجديد الثقة في اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الكروي الأول، ومنحه كامل الدعم خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالفريق والانتفاضة في مسابقة الدوري الممتاز، والهروب من شبح الهبوط، وذلك بعد الفوز الذى حققه الغزلان على سموحة بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري.

أسوان يقترب من التعاقد مع ثنائى أفريقى لتدعيم الفريق فى يناير

اقترب مسئولو نادى أسوان من إتمام أول صفقتين لأبناء الجنوب فى الميركاتو الشتوي، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن الصفقتين سيكون أحدهما من شمال أفريقيا، ضمن خطة التدعيمات التى يسعى مسئولو أسوان لتنفيذها من أجل مد الفريق الأول بعناصر جديدة فى ظل الاصابات التى أبعدت أكثر من لاعب عن الفريق خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إصابة ثنائى الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى بالقطع فى الرباط الصليبى للركبة ليغيبا حتى نهاية الموسم.

الإنتاج الحربى يكتفى بالتعاقد مع صفقتين ويستبعد المظاليم

استقرت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى، وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على إبرام صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل مواجهات الدور الثانى لمسابقة الإيجيبشن ليج، واستبعدت اللجنة فكرة ضم لاعبين من دورى القسم الثانى، وأكدت عزمها التعاقد مع لاعبين فى الدورى الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة زيسكو اليوم

تقام مباراة الزمالك زيسكو الزامبي في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي يبحث الزمالك خلالها عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.