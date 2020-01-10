الإسماعيلى ينافس على ضم هدف الزمالك السابق فى انتقالات الشتاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع الدولى الليبى أنيس سلتو لاعب النجم الساحلى التونسى، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى شهر يناير الحالى، وكان نجم المنتخب الليبى أحد الأهداف التى رصدها نادى الزمالك لضمه خلال فترة تولى البرتغالى أوجستو إيناسيو قيادة الفريق فى وقت سابق قبل رحيل المدرب عن قيادة أبناء ميت عقبة.

وجاءت بداية "سلتو" صاحب الـ27 عاما، مع نادى المدينة الليبى حتى سنة 2016 ثم انتقل بعدها إلى نادى النجم الساحلى التونسى فى 2016 وانضم لصفوف الأهلى الليبى موسم 2017 ليعزز صفوف الفريق فى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى ذلك التوقيت، ويتنافس الإسماعيلى مع عدد من الأندية المغرية لضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

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ودخل مسئولو الدراويش أيضا فى مفاوضات لحسم صفقاته حيث استعجل السورى مؤيد العجان، الظهير الأيسر للوحدة السورى، مسئولى الإسماعيلى لحسم مصير صفقة انتقاله لقلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتحدث وكيل أعمال اللاعب مع مسئولى الدارويش مطالباً إياهم بسرعة حسم موقفهم، سواء بالقبول أو الرفض، حتى يتسنى للاعب حسم مصيره قبل غلق باب القيد الشتوى، وكانت مفاوضات الإسماعيلى مع مؤيد العجان قد تجددت مرة أخرى بعد فشل الدراويش فى العثور على ظهير أيسر مميز بالدورى المصرى.

وكان الإسماعيلى قد دخل مفاوضات مكثفة مع الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان فى الصيف الماضى لتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى بعد رحيل طارق طه لـ بيراميدز، وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك، وعرض الإسماعيلى دفع 100 ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 ألف دولار أخرى للاعب، فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على 150 ألف دولار نظير الإعارة.