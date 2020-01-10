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مؤتمر صحفى لتشاتشيتش ومران مفتوح لبيراميدز استعدادا للمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز مؤتمرا صحفيا غداً السبت من أجل الحديث عن مباراة المصرى، المقرر لها الأحد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفى فى الساعة الثالثة والنصف عصر السبت بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى الذى يستضيف المباراة، بحضور وسائل الإعلام، وسيكون مران بيراميدز الختامى على ملعب الدفاع الجوى الرئيسى فى الساعة الرابعة عصرا وسيكون مسموحا لوسائل الإعلام حضور 15 دقيقة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف.

 

كما يعقد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى مؤتمرا صحفيا بذات القاعة الساعة الخامسة والنصف مساء، على أن يكون مران المصرى الأخير عند دقات الساعة السادسة وهو نفس موعد اللقاء يوم الأحد، وسيكون مسموحا للإعلام كذلك بحضور 15 دقيقة طبقا للوائح، وسيتم خلال المؤتمر الصحفى للمدرب أنتى تشاتشيتش توزيع الدعوات الخاصة بجميع وسائل الإعلام لحضور المباراة من جانب نادى بيراميدز صاحب الملعب ومنظم اللقاء.

 

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وعقد أنتى تشاتشيتش بنادى بيراميدز محاضرة بالفيديو مع لاعبى فريقه عرض خلالها بعض اللقطات المسجلة من مباريات المصرى البورسعيدى السابق، فى إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة فى الكونفدرالية الأفريقية، ويرغب تشاتشيتش فى الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى من أجل استغلال بعض الثغرات مع إيقاف عناصر الخطورة لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر المجموعة.

 

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

 

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