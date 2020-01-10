شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يدعم سعد سمير.. والمدافع: أنا قعدت أجرى ياعم لحد ما اتعورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انتهاء العلاقة بين النادى الأهلى والمدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والذى يقوم بتدريب النجم الساحلى التونسى حاليا، إلا أن المدرب مازال يتابع لاعبى الأهلى عبر حسابات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

سعد سمير نشر صور مع الطبيب المعالج له من ألمانيا، وعلق عليها قائلا "شكرا بروفيسور Walther .. عائد إلى مصر".



سعد سمير قبل عودته للقاهرة

ليرد عليه مدرب الأهلى السابق، والنجم الساحلى الحالي جاريدو بـ "الفرانكو أراب، يلا سعد أجرى .. أتمنى لك الشفاء العاجل"، فقام سعد بالرد على مدربه السابق بتلقائيته المعروفة وخفة دمه بنفس اللغة "مانا قعدت أجرى ياعم جاريدو لحد ما اتعورت .. شكرا يا كابتن وحشتنى جدا".

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وكان سعد سمير، قد أصيب في مباراة الأهلى أمام بلاتنيوم ستارز في الجولة الثالث من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، في وتر اكيليس و حدد سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى اليوم الجمعة موعداً للعودة للقاهرة قادماً من ألمانيا،

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.

ويلعب الأهلى غدا السبت ضد بلاتنيوم ستارز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.