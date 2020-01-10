شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح يتساءل عن أسرار اختيار الجبلاية كأفضل اتحاد فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عن أسباب فوز الاتحاد المصرى بجائزة أفضل اتحاد فى قارة أفريقيا، وكتب صالح عبر حسابه الرسمى على تويتر "اختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم كأفضل اتحاد فى أفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين.. عجيب أمرك يا جناينى توافق أن يحصد غيرك ما زرعته الدولة من منشآت وتنظيم وتأمين البطولات.. كان الأولى والأحق تكريم الدولة ممثلة فى وزير الشباب والرياضه أشرف صبحى وليس أنت أو هم..!"

النجاح الرائع لحفل الأفضل فى أفريقيا كان ومازال يُمثل خير دعاية للسياحة المصرية، خاصة فى ظل الاستقبال الدافئ لنجوم الكرة العالمية على أرض الغردقة الساحرة وخطف الحفل الأسطوري الأنظار بعدما تابعه ملايين المشاهدين عبر شاشات التليفزيون، وعبّر رموز الكرة العالمية عن سعادتهم بالحفل والتنظيم الرائع الذى يؤكد مكانة مصر العالية وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.

وفيما يلى جميع المتوجين بالجوائز فى قارة أفريقيا خلال 2019

أفضل لاعب في القارة: السنغالي ساديو ماني

أفضل لاعب داخل القارة: الجزائري يوسف بلايلي

أفضل لاعب صاعد: المغربي أشرف حكيمي

أفضل لاعبة: النيجيرية أسيسات أوشولا

أفضل مدرب لكرة القدم رجال: الجزائري جمال بلماضي

أفضل منتخب لكرة القدم رجال: الجزائر

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أفضل منتخب لكرة القدم سيدات: الكاميرون

أفضل نادي: مازيمبي

أفضل هدف: الجزائري رياض محرز أمام نيجيريا

أفضل اتحاد إفريقي: الاتحاد المصري لكرة القدم

تشكيل الأفضل في إفريقيا:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: أورييه، حكيم زياش، جويل ماتيب، كوليبالي

الوسط: رياض محرز، حكيم زياش، إدريسا جاي

الهجوم: محمد صلاح، ماني، أوباميانج