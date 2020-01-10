شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول الأهلى إلى معقل فريق بلاتينيوم فى زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الأهلى عبر "فيس بوك" فيديو يرصد رحلة الفريق ظهر اليوم الجمعة إلى ولاية بولاوايو التى تحتضن مباراة بلاتينيوم غدا السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن سمير عدلى المدير الإدارى قد وصل قبل البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت هرارى ظهر الأربعاء الماضى بعد رحلة استمرت 12 ساعة، تخللها ترانزيت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهرارى يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الغد.

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وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

وأشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتنيوم ستارز السبت بولاية بولاوايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الامور سواء فندق الاقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.