رسمياً.. إنبى يطلب استعارة النيجيرى جاكوب من سيراميكا كليوباترا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من نادى إنبى يطلب خلاله استعارة النيجيرى جاكوب نجوكو لاعب الفريق لمدة ستة أشهر، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الكروى 2019 – 2020 وقدم جاكوب مستوى طيب مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد التعاقد معه فى الصيف الماضى ليدخل دائرة اهتمامات إنبى لضمه.

ورشح وكيل أعماله عبد الحميد عادل، اللاعب، لنادى سيراميكا كليوباترا ولفت انتباه العديد من أندية الدوري الممتاز، وذلك بسبب سرعته الكبيرة بالإضافة إلى قدرته على اللعب بكلتا القدمين في أكثر من مركز بالخط الهجومي، وكذلك إجادته الكبيرة لتسجيل الأهداف وصناعتها.

وتدرس إدارة نادى سيراميكا العرض المقدم للاعب، من الناحيتين الفنية والبدنية قبل الرد على نادى إنبي، لا سيما أن جاكوب من العناصر المبشرة في صفوف الفريق وظهرت إمكاناته بشكل سريع مع النادي في دوري الدرجة الثانية.واستقر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان على ضم ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى مركزى الوسط والهجوم، على أن يتم الإعلان عن هوية تلك الصفقات خلال الفترة الجارية، بعد اختبار عدد من اللاعبين المُرشحين بعد اختبار البعض خلال تدريبات الفريق البترولى فى المرحلة الأخيرة، تمهيداً لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن يخطف جاكوب أنظار مسؤولى النادى البترولى.

Advertisements