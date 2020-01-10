رسمياً.. إنبى يطلب استعارة النيجيرى جاكوب من سيراميكا كليوباترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من نادى إنبى يطلب خلاله استعارة النيجيرى جاكوب نجوكو لاعب الفريق لمدة ستة أشهر، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الكروى 2019 – 2020 وقدم جاكوب مستوى طيب مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد التعاقد معه فى الصيف الماضى ليدخل دائرة اهتمامات إنبى لضمه.
ورشح وكيل أعماله عبد الحميد عادل، اللاعب، لنادى سيراميكا كليوباترا ولفت انتباه العديد من أندية الدوري الممتاز، وذلك بسبب سرعته الكبيرة بالإضافة إلى قدرته على اللعب بكلتا القدمين في أكثر من مركز بالخط الهجومي، وكذلك إجادته الكبيرة لتسجيل الأهداف وصناعتها.
وتدرس إدارة نادى سيراميكا العرض المقدم للاعب، من الناحيتين الفنية والبدنية قبل الرد على نادى إنبي، لا سيما أن جاكوب من العناصر المبشرة في صفوف الفريق وظهرت إمكاناته بشكل سريع مع النادي في دوري الدرجة الثانية.واستقر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان على ضم ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى مركزى الوسط والهجوم، على أن يتم الإعلان عن هوية تلك الصفقات خلال الفترة الجارية، بعد اختبار عدد من اللاعبين المُرشحين بعد اختبار البعض خلال تدريبات الفريق البترولى فى المرحلة الأخيرة، تمهيداً لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن يخطف جاكوب أنظار مسؤولى النادى البترولى.
وضم مسئولو إنبى مؤخراً بضم أحمد على من بيراميدز لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق البترولى ضمن التدعيمات التى يجريها مجلس الإدارة لتعزيز قوة الفريق فى المنافسات المتبقية من الموسم، واستقبل زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أحمد على فى جلسة خاصة لتوقيع عقوده شهدت التأكيد على أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، واثقون بأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى المنافسات القوية فى مباريات الدورى الممتاز.
ويرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى أن تعزيز صفوف الفريق بأجانب جدد فى الفترة الحالية فى مركزى الوسط والهجوم بجانب التنزانى حميد ماو ستكون أفضل تدعيم للفريق البترولى بدلاً من اللاعبين المتواجدين معه حاليا ولا يستطيع الاستفادة من خدماتهم بأفضل صورة.
إنبى يطلب استعارة لاعب سيراميكا
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