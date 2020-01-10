شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو الليلة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام زيسكو الزامبى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا لتحقيق الفوز واستكمال مشوار الصعود للأدوار التالية والمنافسة على اللقب الأفريقى، لذا فإن مباراة الليلة تحمل أهمية كبرى لعشاق الفانلة البيضاء، وفى السطور التالى نُلقى الضوء على أبرز التساؤلات والمعلومات الخاصة بمباراة الزمالك وزيسكو وإلى التفاصيل:

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الزمالك وزيسكو؟

ج: الزمالك سيلعب فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، أمام زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على استاد السلام بعد رفض الجهات الأمنية نقل المباراة إلى استاد القاهرة.

س: ما موقف الزمالك وزيسكو قبل مباراة الليلة بملعب السلام؟

ج: الزمالك يحتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة، حيث حصد الزمالك 4 نقاط فى الجولات الثلاث الأولى، بعد الهزيمة أمام مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط والفوز على أول أغسطس الأنجولى والتعادل مع زيسكو 1-1، بينما يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحل أول أغسطس فى المركز الأخير فى المجموعة.

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س: ماذا عن أبرز غيابات الزمالك فى مباراة زيسكو الليلة؟

ج: عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبحى وكريم بامبو.

س: وماذا عن قائمة الفريق التى أعلنها كارتيرون المدير الفنى للمباراة؟

ج: قائمة الزمالك تضم كلاً من: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمود علاء، محمود حمدى "الونش"، محمد عبد السلام، حازم إمام، محمد عبدالشافى، طارق حامد، فرجانى ساسي، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، مصطفى فتحى، مصطفى محمد وعمر السعيد.

س: وماذا عن التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة زيسكو الليلة؟

ج: من المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، ومصطفى محمد مهاجم وحيد.