كلوب يعلق على تتويج ماني بجائزة الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تتويج لاعبه السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يستحق الفوز بالجائزة.

وقال كلوب: "أعتقد أنه في السنوات الثلاث الأخيرة كان لدينا دائمًا أفضل لاعب في أفريقيا، بواقع مرتين لمحمد صلاح على التوالي -وكان دائمًا يستحق ذلك- وهذا العام كان ساديو، وهو يستحق أيضًا".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، الجمعة: "من الجميل حقا، كلنا نعرف كيف يعمل العالم وهو يمنح النادي دفعة كبيرة في هذا الجزء من العالم بنسبة 100%، وهذا جيد وأنا أحب هذه الحقيقة".

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وتابع: "هؤلاء الأولاد، أولاً وقبل كل شيء، هم المسؤولون وحدهم عن التطور الذي قاموا به، كانوا لاعبين جيدين، حقا لاعبين جيدين قبل انضمامهم لصفوف الفريق، وكان هذا هو السبب الذي دفعنا للتعاقد معهم".

وأوضح: "نحن لا نفضل هذا المشروع الذي يُقال فيه (دعونا نلقي نظرة على ما إذا كان سينجح أم لا)".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "نحن مقتنعون في اللحظة التي تعاقدنا فيها معهم أنهم يستطيعون مساعدتنا ودفع الفريق إلى الأمام، أو دفع اللاعب الآخر في نفس هذا المركز أو ما إلى ذلك، وكل اللاعبين نجحوا إلى حد كبير".