مدرب الشهر في بريميرليج.. كلوب يعادل جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جائزة أفضل مدرب في البريميير ليج عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة السابعة في مشواره، ليعادل رقم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

وحقق المدرب الألماني مع "الريدز" العلامة الكاملة في الانتصارات خلال ديسمبر، بالفوز على إيفرتون، بورنموث، واتفورد، ليستر سيتي وولفرهامبتون.

وتعد هذه المرة الرابعة هذا الموسم التي يتوج فيها كلوب بالجائزة، ليعادل الرقم القياسي لجوارديولا في موسم 2017-18، عندما حصل على الجائزة أربع مرات طوال العام.

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كما أن كلوب عادل رقم جوارديولا في المجمل بالفوز بالجائزة سبع مرات، حيث تفوق هذا الشهر على كل من نيجل بيرسون، مدرب واتفورد، وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وصرح كلوب "في هذا التوقيت لا أفكر سوى في الفوز بكل المباريات في يناير مجددا".

وينفرد أليكس فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة (27) ويأتي خلفه الفرنسي آرسين فينجر مدرب أرسنال السابق (15) وديفيد مويس (10).