"وقع للأهلي وحظى بإعجاب مدرب المنتخب".. من هو نجم دجلة الذي أطاح بالعميد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف رجب عمران نجم نادي وادي دجلة الأضواء بأداءه الرائع ببطولة الدوري الممتاز بعد أن منح ثلاث نقاط غالية لفريقه بمباراة سموحة ساعدته فى الهروب من قاع الترتيب.

وسجل عمران الهدف الثالث لدجلة في شباك سموحة في المباراة التي انتهت 3-2 لصالح الفريق الأصفر وتسببت في رحيل حسام حسم المدير الفني للفريق الأزرق عن منصبه فمن هو مفاجأة تاكيس جونياس؟

رجب عمران من يبلغ من العمر 26 عاماً حيث إنه من مواليد الأول من فبراير عام 1994 ينحدر محافظة المنوفية وتحديداً قرية سنتريس بمركز أشمون.

بدأ عمران مشواره مع كرة القدم مع مركز شباب أشمون وتنقل للعديد من الأندية قبل أن يصل إلى محطته الأهم ، نادي الجمهورية بشبين الكوم.

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برز عمران الذي يشغل مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب مع نادي شبين فى 2017 ليلفت أنظار الأهلي بعد أن حظى بدعم مدربه ياسر رضوان المدير الفنى لنادي الجمهورية وظهير الأهلي الأسبق ليشاهده سيد معوض مدرب الأهلي الأسبق والحالي لمنتخب مصر بجهاز حسام البدري لضمه في فترة الانتقالات الصيفية 2018 .

وحصل الأهلى على توقيع عمران الذي أعلن قبل المفاوضات عن تشجيعه للنادي الأحمر على أن تتم الصفقة فى صيف 2018 بعد نهاية عقده مع ناديه ولكن الأهلي تراجع رغبة إدارته في إبرام صفقات قوية تساعد الفريق .

وقطع فريق مصر المقاصة الطريق على الأهلى وتعاقد مع عمران من نادي شبين مباشرة في الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده ليوافق اللاعب على الانتقال للفريق الفيومي بعد تراجع بطل الدوري.

ولعب عمران مع المقاصة 39 مباراة خلال موسم ونصف سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفاً وعاني في فترته مع الفريق الفيومي وتحديداً في فترة تواجد طلعت يوسف المدير الفني السابق للمقاصة والحالي للاتحاد .

في مطلع الموسم الحالي انتقل عمران إلى نادي وادي دجلة بصحبة مروان حمدي الذي ضمه حسام البدري لمنتخب مصر ، ليلعب عمران الشهر بـ "ريجا" 9 مباريات سجل خلاهم 3 أهداف وتحديداً في 382 دقيقة.