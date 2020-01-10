أيمن أشرف: تعرضت للظلم أمام النجم.. والدوري لم يُحسم بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أيمن أشرف، مدافع الأهلي، أن جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف واحد من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي غدا السبت، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة التي يسعى الأهلي للتربع على قمتها، وهو ما يضاعف من قوة وأهمية مباراة غدا.

وقال أيمن أشرف في تصريحات صحفية إن الفوز على بلاتينيوم سيزيد من فرص الأهلي في التأهل كأول المجموعة، خاصة أن المباراة التالية ستكون أمام النجم الساحلي في مصر، والفوز بها هي الأخرى سيكون ضروريا لوضع قدم في الدور التالي.

وأضاف: "بلاتينيوم يملك خط هجوم جيد، وهو فريق محترم في المجمل، وتكمن قوته في الجناحين الأيمن والأيسر، ولاعب خط الوسط المدافع، لكن الأهلي يمتلك أيضا لاعبين مميزين، ولديهم خبرات كبيرة في المباريات الإفريقية وقادرون على العبور بالأهلي إلى بر الأمان في المباراة المقبلة".

وأكمل: "الفترة الأخيرة شهدت ضغطا مكثفا للمباريات، مما جعل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة إف سي مصر بالدوري؛ من أجل التقاط الأنفاس، ثم الاستعداد مجددا لمواجهة بطل زيمبابوي".

وأكد: "الأهلي يسعى دائما لحصد جميع الألقاب والوصول لرقم واحد في أي بطولة يشارك بها، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة لدى جميع اللاعبين لتحقيق اللقب الإفريقي الغائب عن الفريق منذ عام 2013، لإسعاد الجماهير الوفية التي لا تتأخر أبدا عن المؤازرة".

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وأشار إلى أن الانتصارات المتتالية التي حققها الأهلي في الدوري تمنح الفريق دفعة للأمام، وتدفعه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، إلى جانب الثلاث نقاط ، لكنها أيضا تسبب مزيدا من الضغوط على اللاعبين لأن الأهلي وجماهيره لا يقبلون الخسارة.

ورفض أشرف نغمة أن الأهلي حسم لقب الدوري بعد عشر انتصارات متتالية، مؤكدا أن الموسم مازال طويلا ضاربا المثل بالموسم الماضي، وكيف تمكن الأهلي من حسم لقب الدوري، رغم أنه كان متأخرا بفارق نقاط كبير من النقاط في الدور الأول لكن بمزيد من الإصرار والتحدي وبذل الجهد المضاعف نجح الأهلي في التتويج بالدرع، وبالتالي فإن المنافسة على البطولة المحلية مازال قائما لحين حسمها رقميا بشكل رسمي.

وأوضح صاحب الـ28 عاما أنه سعيد جدا بالثقة مستر فايلر ويتمنى أن يكون دائما على قدر تلك الثقة من خلال بذل المزيد من الجهد والعرق في التدريبات والمباريات.

ولفت إلى أنه تعرض لظلم كبير في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، عندما تعرض لطرد غير مستحق في ملعب رادس مؤكدا: "المخالفة التي تسببت في حصولي على الكارت الأحمر لا تستحق في الأساس بطاقة صفراء لكن حكم اللقاء كان له رأي آخر، وتعرضت للظلم بشكل كبير لكن الحمد لله على كل شيء".

وأشار مدافع الأهلي إلى أن فايلر تحدث معه عقب مباراة النجم الساحلي، وقال إن الكرة لا تستحق الكارت الأصفر، وطالبه بنسيان الأمر، ونصحه بالتركيز فيما هو قادم، وقال له: "أديت دورك ولم تخطئ لكن الحكم هو من أخطأ".