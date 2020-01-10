ظهير ليفربول يحصد جائزة لاعب الشهر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حصد ترينت ألكساندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2019 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز أرنولد بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين، كما خرج بشباك نظيفة في ثلاث مواجهات في بريميرليج.
وشارك أرنولد في الخمس مباريات التي فاز فيها ليفربول على كل من إيفرتون، بورنموث، واتفورد، ليستر سيتي وأخيرا وولفرهامبتون بشهر ديسمبر.
وبات هذا الشهر هو الثاني على التوالي التي يفوز فيها لاعب من ليفربول بجائزة لاعب الشهر، بعدما فاز بها النجم السنغالي ساديو ماني في نوفمبر الماضي.
وأصبح صاحب الـ21 عاما أول ظهير أيمن يحصد جائزة لاعب الشهر في بريميرليج، منذ ميكاه ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي في أغسطس 2007.
الفائزون بجائزة لاعب الشهر في بريميرليج (2019-2020):
أغسطس: تيمو بوكي (نوريتش سيتي)
سبتمبر: بيير إمريك أوباميانج (آرسنال)
أكتوبر: جيمي فاردي (ليستر سيتي)
نوفمبر: ساديو ماني (ليفربول)
ديسمبر: ترينت الكسندر ارنولد (ليفربول)
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