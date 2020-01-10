تقرير.. تاريخ مثالي للأهلي أمام أندية زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته الرابعة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات البطولة القارية.

المجموعة الثانية مشتعلة حيث يتساوى الأهلي مع ثنائي الصدارة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط بالخسارة في ثلاث مباريات.

رحلة الأهلي في زيمبابوي دائمًا ما تتسم بالتفوق حيث كانت أولى بدايات الفريق الأحمر أمام أندية زيمبابوي في نسخة 1983 وكانت تسمى البطولة وقتها "كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري".

- تفوق ذهاب وإياب:

في نسخة 1983 واجه الأهلي فريق ديناموز في الدور الثاني من البطولة حيث انتهت المباراة الأولى بتفوق كاسح للأحمر في القاهرة بأربعة أهداف لهدف.

وفي لقاء الإياب والذي أقيم بزيمبابوي عاد الأهلي ليجدد تفوقه بالفوز بهدفين مقابل هدف ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا (6-2).

- مواصلة السلسلة:

في نسخة 1991 عاد الأهلي ليواصل طريق الانتصارات على حساب أندية زيمبابوي حيث تفوق الفريق الأحمر في لقاء الذهاب على حساب هايلاندرز بنتيجة (3-1) في القاهرة.

لقاء الإياب شهد فوز الأهلي بهدف دون رد في زيمبابوي ليحسم ممثل مصر في البطولة القارية تذكرة العبور للدور التالي والذي شهد مواجهة فيلا الأوغندي في دور ربع النهائي.

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- تعادل أول:

في النسخة 2007 وتحت المسمى الجديد بطولة دوري أبطال أفريقيا التقى الأهلي بمنافسه هايلاندرز في دور الـ32 من عمر المسابقة القارية.

المباراة الأولى والتي أقيمت في زيمبابوي انتهت بالتعادل السلبي ليكون التعادل الأول للأحمر بعد زيارتين.

وفي مباراة الإياب، حسم الأهلي اللقاء والذي أقيم في القاهرة لصالح بالفوز بهدفين دون رد ليتأهل بطل مصر إلى دور الـ16.

- انتصار ثالث:

في النسخة التالية وتحديدًا عام 2008، التقى الأهلي بفريق ديناموز الزيمبابوي في واقعة هيّ الأولى حيث التقى الطرفين في دور المجموعات.

الأهلي تواجد في المجموعة الأولى مع الثلاثي ديناموز الزيمبابوي وأسيك أبيدجان الإيفواري بجانب الزمالك.

واستطاع الأهلي أن يفوز على بطل زيمبابوي مرتين الأولى (2-1) في لقاء الذهاب، والثاني (1-0) في الإياب.

وحسم الأهلي صدارة المجموعة بـ12 نقطة، بينما تأهل ديناموز وصيفًا بعدما جمع تسع نقاط، وجاء أسيك والزمالك في الترتيب الثالث والرابع على الترتيب.