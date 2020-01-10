مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم بث مباشر دوري أبطال أفريقيا

في إطار جهود بوابة الوفد لتوفير أفضل خدمة للجماهير نقدم لكم مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم بث مباشر والتي ستقام على ملعب استاد السلام في القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .
موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم والقنوات الناقلة ..
ستنطلق مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:00 بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN
موقف الفريقين قبل المباراة ..
يدخل فريق الزمالك امباراة وهو في المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 4 نقاط بينما يخوض فريق زيسكو يونايتد المباراة وهو في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين فقط .
مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بث مباشر ..
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