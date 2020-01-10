مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم بث مباشر في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 في إطار منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث ستقام المباراة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) .

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر ، الـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي KSA Sports 1 HD

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و KSA Sports 3 HD وذلك بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الحربي .

موقف الفريقين قبل المباراة ..

يخوض فريق النصر المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة بينما يقع الاتحاد في المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 13 نقطة .

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر ..