الإسماعيلي يفاوض لاعب النجم الساحلي

دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة وقوية مع المهاجم الدولي التونسي محمد أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

يعاني الإسماعيلي كثيرا من مشاكل في خط الهجوم في المباريات الأخيرة ويسعى للتعاقد مع لاعب مهاجم قوي يدعمه في المرحلة المقبلة.

ولعب سلتو صاحب ال٢٧ عاما في صفوف النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي ويعتبر من العناصر الهامة للغاية.

يتنافس الإسماعيلي مع ناديي الوداد البيضاوي المغربي ومولودية وجدة المغربي كذلك من أجل ضم سلتو خلال يناير الجاري.