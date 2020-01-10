مجلس إدارة الزمالك يؤازر لاعبي الفريق أمام زيسكو الزامبي

يحضر مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، من أجل مؤازرة لاعبي الأبيض خلال المباراة التي تنطلق الساعة التاسعة مساء

اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي، والخسارة أمام مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن تتجه بعثة نادي الزمالك إلى ستاد السلام في تمام الساعة السابعة، استعدادا لمباراة زيسكو.