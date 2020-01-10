كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل التوجه لاستاد السلام

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية مع لاعبي الأبيض في تمام الساعة السادسة والنصف لإعلان تشكيل للقاء زيسكو الزامبي المقرر له، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري

أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تتجه بعثة نادي الزمالك إلى ستاد السلام في تمام الساعة السابعة، استعدادا لمباراة وزيسكو التي تنطلق الساعة التاسعة.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط،

بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي، والخسارة أمام مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يدخل الأبيض بتشكيل مكون من:

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محمد أبوجبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى وحازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو لخط الوسط

أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد لخط الهجوم