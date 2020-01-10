"علقة تونس" تفضح دور المجاملات والمحسوبية في انهيار منتخب الطائرة

تلقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة صدمة عنيفة، بعد السقوط المدوي أمس الخميس أمام نظيره التونسي في التصفيات الافريقية المؤهلة للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وخسر فراعنة الطائرة المباراة بثلاثة أشواط دون رد، ليخسر فرصة التأهل الي اولمبياد طوكيو.

وجاءت الخسارة منطقية بعد أن لجأ اتحاد الكرة الطائرة لتعيين جهازاً

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فنياً ضعيفاً لا يرتقي لطموحات الشعب المصري.

وفشل الاتحاد في اختيار جهاز معاون يمتلك الخبرات الكافية لمساعدة المدير الفني الهولندي، بداية من وائل العايدي وحتي أحمد عاشور، وكيف لا يستعين الاتحاد بالمدرب المساعد لمنتخب الناشئين.

اما من الناحية الفنية، فقد فشل المنتخب في ايجاد حل لقوة ارسال وصلابة حائط الصد، للمنتخب التونسي بقيادة المدير الفني جاكوب الذي طرد من مصر بعد أن عمل مع المنتخب في فترة سابقة.

كما لم يتم استثمار النتئاج الجيدة للمنتخب في بطولة العالم الأخيرة، وهو مايدل علي انها جاءت وليدة الصدفة، خاصة بعد ان فرط المنتخب خلال المونديال في اكثر من لقاء كان الاقرب للفوز به.