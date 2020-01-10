الصيد يشارك في بطولة المعادي للإسكواش

يشارك 18 لاعبا ولاعبة من نادي الصيد فى بطولة نادى المعادى للاسكواش للمراحل السنية تحت 11،13،15،17 ومرحلة الرجال التى تقام حاليا وحتى 14 من الشهر الجاري. حاليا وحتى 14 من الشهر الجاري. يمثل الصيد اللاعبون: مهند محسن، محمد وفائى، خديجة سامح، فريده الرشيد، جنى ايمن، يوسف كريم، أحمد هشام، جودى سعيد، آدم أشرف، ياسين عمرو، عبدالله ايمن، يوسف سرحان، نور ايمن، آدم أشرف، كنزى ايمن، عبدالرحمن صابر. سامح، فريده الرشيد، جنى ايمن، يوسف كريم، أحمد هشام، جودى سعيد، آدم أشرف، ياسين عمرو، عبدالله ايمن، يوسف سرحان، نور ايمن، آدم أشرف، كنزى ايمن، عبدالرحمن صابر.

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