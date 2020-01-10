كلوب مدرب ليفربول يحصد جائزة أفضل مدرب بشهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي

توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب بالبريميرليج عن شهر ديسمبر الماضي. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فوز كلوب بجائزة الأفضل في البريميرليج متفوقًا على نايجل بيرسون مدرب واتفورد، وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد. على نايجل بيرسون مدرب واتفورد، وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد. حقق كلوب 5 انتصارات مع الريدز خلال شهر ديسمبر، ليحصد جائزة الأفضل عن الشهر المنصرم، وكان المدرب الألماني حصد جائزة الأفضل أيضًا عن شهر أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر. جائزة الأفضل عن الشهر المنصرم، وكان المدرب الألماني حصد جائزة الأفضل أيضًا عن شهر أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر. يحتل ليفربول صدارة الترتيب بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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