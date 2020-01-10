نجم ليفربول يحصد جائزة لاعب شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الاتحاد الإنجليزي عن فوز ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، عن شهر ديسمبر. ولعب أرنولد مع ليفربول 4 مباريات خلال شهر ديسمبر، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين لزملائه. لزملائه. تفوق أرنولد في التتويج بالجائزة على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والإسباني أداما تراوري لاعب وسط ولفرهامبتون، والرباعي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، وداني إنجز نجم ساوثهامبتون، وبن فوستر حارس واتفورد، إلى جانب الأرجنتيني إيمي بوينديا لاعب وسط نوريتش سيتي. ليستر سيتي، ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، وداني إنجز نجم ساوثهامبتون، وبن فوستر حارس واتفورد، إلى جانب الأرجنتيني إيمي بوينديا لاعب وسط نوريتش سيتي. ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في الوصافة بـ45 نقطة.

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