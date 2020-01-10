نتيجة مباراة النصر واتحاد جدة فى الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول بنادي النصر لاستضافة غريمه التقليدي اتحاد جدة، في قمة مباريات اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم فى تمام الساعة 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت مكة، 17:05 بتوقيت جرينتش.

يدخل النصر بقيادة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا اللقاء بمعنويات مرتفعة وذلك بعد تتويجه بلقب كأس الهيئة العامة للسوبر السعودي، الذي جاء بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 على حساب التعاون.

في حين يستعد الاتحاد بقيادة مدربه الهولندي، تين كات لمباراة النصر ويأمل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج المخيبة التي تحققت في الأونة الأخيرة بدوري المحترفين، بجانب وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 أمام الفتح.

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ويتصدر الفريق النصراوي جدول ترتيب المسابقة بـ29 نقطة، من13 مباراة وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي الهلال، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

على الجانب الاخر يحتل الاتحاد المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، في ظل تراجع كبير في النتائج للموسم الثاني على التوالي.

ويعود آخر لقاء قد جمع بين النصر والاتحاد الى يوم 27-4-2019 فى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، والذي شهد فوز نادي النصر بنتيجة 4/2.