أيمن أشرف يؤكد رغبة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف واحد من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي غدا السبت وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة حيث أن الهدف هو صدارة المجموعة وهو ما يضاعف من قوة وأهمية مباراة الغد.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه بلاتينيوم غداً السبت في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، حيث يملك الأهلي ست نقاط متساوياً مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وقال أشرف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن الفوز على بلاتينيوم سيزيد من فرص الأهلي في التأهل كأول المجموعة، خاصة أن المباراة التالية ستكون أمام النجم الساحلي في مصر، والفوز بها هي الأخرى سيكون ضروريا لوضع قدم في الدور التالي.

وأضاف أن بلاتينيوم يملك خط هجوم جيد، وهو فريق مُحترم في المجمل، وتكمن قوته في الجناحين الأيمن والأيسر، ولاعب خط الوسط المدافع، لكن الأهلي يمتلك أيضاً لاعبين مميزين، ولديهم خبرات كبيرة في المباريات الإفريقية وقادرون على العبور بالأهلي إلى بر الأمان في المباراة المقبلة.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطاً مكثفاً للمباريات، مما جعل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة إف سي مصر بالدوري؛ من أجل التقاط الأنفاس، ثم الاستعداد مجددا لمواجهة بطل زيمبابوي.

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وتابع إن الأهلي يسعى دائما لحصد جميع الألقاب والوصول لرقم واحد في أي بطولة يشارك بها، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة لدى جميع اللاعبين لتحقيق اللقب الأفريقي الغائب عن الفريق منذ عام 2013؛ لإسعاد الجماهير الوفية التي لا تتأخر أبدا عن المؤازرة.

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