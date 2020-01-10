رياضة | جوارديولا يكشف موعد عودة ساني من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف موعد عودة ساني من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي عن موعد عودة اللاعب الألماني ليروى ساني جناح الفريق من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

وكان ليروى ساني قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول في نهائي الدرع الخيرية في شهر أغسطس الماضي ببداية الموسم.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏الحديث عن مستقبل ساني ليس من شأني هو سؤال يمكنك ان توجهه لساني او وكيل أعماله، زالآن فقط عليه التعافي بشكل جيد للمشاركة في المباريات".

وأضاف : "‏أنا اتمنى بأن يعود ساني الى مستواه بأسرع وقت، وتبدو ركبته في وضع جيد الآن ولكن كما قلت لكم مستقبله ليس من شأني".

وتابع : "انا كنت الشخص الذي أقنع النادي بالتوقيع مع ساني عندما لم يلعب كل مباراة في شالكه، ولكن ما يريده اللاعبون وأسرهم ورغباتهم الخاصة ليس في يدي".